انت الان تتابع انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.6% خلال الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 6:32 صباحاً

كشفت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة بالنسبة للسعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م. وأوضحت أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة (للسعوديين وغير السعوديين) بلغ 5.1% خلال الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م. فيما ارتفعت نسبة مشاركة السعوديات في القوى العاملة بـ35.9% في الربع الثالث 2023.

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