انت الان تتابع ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في تصنيع "المعسل" داخل شقة بالمجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 6:34 صباحاً

نجحت الفِرَق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة. وقامت الفِرَق -بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبلدية المجمعة والجهات الأمنية- بمداهمة الموقع، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة بإغلاق منشأين تديرهما العمالة المخالفة؛ لوجود منتجات مغشوشة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط مبالغ مالية تتجاوز 30 ألف ريال. وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء مالك المنشأة لوجود شبهة تستر وأحالت المخالفين لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

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