انت الان تتابع فيديو.. المرور السري بالرياض يضبط عدة مخالفات تؤثر على السلامة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 6:37 صباحاً

واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بالرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية. وأكدت دوريات المرور السري حضورها القوي وحملاتها الميدانية للتصدي للمخالفات المرورية والحفاظ على السلامة العامة. ووثّق مقطع فيديو، عملية ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بالمراوغة بين المركبات على الطرق العامة، وعدم ترك المسافة الكافية. وتمكنت فِرَق المرور السري من ضبط قائد مركبة أخرى بمخالفات: (القيادة على أكتاف الطريق، وطمس اللوحات الأمامية، وعدم استخدام حزام الأمان). وفي مخالفة أخرى تم ضبط قائد مركبة بمخالفات: (المراوغة بين المركبات على الطريق العامة، وتجاوز السرعات المحددة بأكثر من 40كلم/ساعة، وعدم ترك مسافة كافية، وسوء استخدام أنوار التلاقي، وسير المركبة بدون لوحة أمامية). ونجح رجال المرور السري في ضبط مخالفة أخرى تتمثل في تعديلٍ على هيكل المركبة، وعدم ترك مسافة كافية، وتجاوز السرعة، وعدم الالتزام بالمسارات. كما تم ضبط سيارة نقل بمخالفات: (لوحات غير عائدة للمركبة، والتباطؤ خلال السير).

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