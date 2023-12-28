شكرا لقرائتكم خبر عن أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الفنانة ريم الشريف عن سبب تحولها من ارتداء الحجاب إلى خلعه وذلك خلال لقائها فى برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.

وقالت ريم الشريف : إن الحجاب فرض علي منذ طفولتى حتى وصولى لسن 18 عاما في المدرسة وكثيرا ما كنت اتعرض للتنمر بسبب أنى يتيمة وبسبب فقرى وكان في نيتى وقتها خلع الحجاب، وكل هذه العوامل اوصلتنى لمرحلة محاولتى الانتحار من أعلى مبنى المدرسة لكن أصدقائى منعوني".

وأوضحت ريم الشريف : رغم خلعى الحجاب وارتداء ملابس عادية مثل معظم الفنانات اللاتى يرتدين أيضا المايوه إلا أن إيمانى أكثر من 100 شيخ فأنا لست متدينة ولكن روحانية.



وكانت كشفت الفنانة اللبنانية ريم الشريف عن استعدادها لإطلاق أغنية عراقية بعنوان "طمني عنك حب" وذلك بمأدبة إفطار أقامتها بأحد فنادق دبي بحضور الفنان يعقوب شاهين وخبير التجميل بوبا إضافة إلى أصدقائها المقربين.

"طمني عنك يا حب" من كلمات رامي العبودي وألحان الفنان نور الزين وتوزيع عمر الصباغ وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، وسيتضمن الكليب لوحات راقصة من إبداع نديم شرفان وتنفيذ فرقته الاستعراضية، يشار إلى أن هذه الأغنية من إنتاج "لايف ستايلز أستوديو" في ثاني تعاون يجمع ريم مع هذه الشركة بعد أغنية "قومي وقفي يا بيروت".

وقالت ريم : "أحضر الكثير من المشاريع الفنية الجديدة، وأنا أصلاً زرت دبي لإتمام الاتفاقات الجديدة، وسأعود إلى بيروت لتصوير عمل جديد"، وكانت ريم قد خضعت لجلسة تصوير خاصة في دبي تضمنت 4 إطلالات مختلفة.