شكرا لمتابعة خبر عن شخص يحذر من حركة متداولة بحزام الأمان تؤدي إلى الوفاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر أحد الأشخاص من حركة متداولة خطيرة بحزام الأمان قد تتسبب في الوفاة، لافتًا أن الكثير يفعل هذه الحركة .

وقال في مقطع فيديو ظهر من خلاله :” هناك حركة بسيطة بحزام الأمان يأتي بها البعض من الخلف ويرتدونها، وجاء رجل فاضل في المرور وحذرني منها “، مؤكدًا أنها من أخطر الأشياء .

وأضاف :” أنه أوضح له أن هناك شخص بسبب هذه الحركة عندما وقع حادث خنقه حزام الأمام وتوفى .”

وأشار إلى أن حزام الأمان لم يوضع عبث ولذلك يجب الالتزام به لتجنب الخطر .