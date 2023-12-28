انت الان تتابع جبل ثور.. صاعقة رعدية تُنهي حياة 4 أشخاص وتصيب خامسًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 7:58 صباحاً

تَسببت صاعقة رعدية أمس الأربعاء في مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر. وتفصيلًا ورد بلاغ إلى جهة الاختصاص، عن تعرض عدد من الأشخاص إلى صاعقة رعدية أثناء تواجدهم في جبل ثور غرب الدائري الثالث. وباشرت جهة الاختصاص موقع البلاغ، وعُثِر على 4 أشخاص متوفين نتيجة الصاعقة الرعدية؛ فيما أصيب الشخص الخامس ولا يزال على قيد الحياة. يُذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء أمس، صواعق رعدية متتابعة تزامنت مع هطول الأمطار.

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