"العقيل": تقلبات الحرارة طبيعية في بداية الشتاء واستمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الجزء الأول من فصل الشتاء دائمًا ما يشهد تقلبات في درجات الحرارة بشكل سريع بين الارتفاع والانخفاض؛ بسبب تأثيرات المنخفضات الحركية واتجاهات الرياح معها.

وأضاف "العقيل": استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع.

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