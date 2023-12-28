انت الان تتابع مكة المكرمة.. لا تعليق للدراسة بمدارس العاصمة المقدسة رغم الأمطار الغزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 8:21 صباحاً

أبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في مكة المكرمة؛ استغرابهم من عدم تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مدارس العاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها؛ برغم التحذيرات والتنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، وتشمل مكة المكرمة ومحافظة الجموم وبحرة وتأثرها بأمطار غزيرة. ولم يجد أولياء الأمور مبرراً من عدم تعليق الدراسة الحضورية في ظل أن بداية الحالة المطرية بحسب المركز الوطني للأرصاد في مكة والجموم وبحرة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم. واعتبر الأهالي تعليق الدراسة الحضورية هو من باب الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وتفاعلاً مع التنبيهات التي تصدر من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، بغض النظر عن هطول أمطار من عدمها. من جانب آخر، تفاعلت منشآت التدريب التقني في مكة والجموم مع الحالة المطرية وقررت تعليق التدريب الحضوري اليوم الخميس وتحويل التدريب والعمل عن بعد، بناءً على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية.

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