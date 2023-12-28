انت الان تتابع مزق سيارته إلى قطع.. شاهد نهاية السرعة الجنونية وفقدان الوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 8:27 صباحاً

كشف فيديو مروع، لحظة اصطدام سيارة بشجرة في وسط المكسيك وانشطارها إلى نصفين لتنتهي إلى قطع ممزقة، مما أدى إلى مقتل السائق في الحال؛ بسبب السرعة الجنونية والقيادة تحت تأثير الخمر. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم 25 ديسمبر الجاري، في مدينة أتازيبان دي سرقسطة ببلدية ولاية المكسيك. وأشارت التقارير الأولية للشرطة إلى أن الضحية فنان وشم معروف باسم سبلوت جي "45 عاماً"، وكان يقود بسرعة جنونية تحت تأثير الكحول. ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، حافلة ركاب صغيرة تسير على الطريق، وفجأة تظهر سيارة فورد فوكس بيضاء، قادمة بسرعة جنونية، لتصعد على الرصيف وتصطدم بشجرة، ليتطاير جزء منها، بينما تختفي السيارة تماماً بنفس سرعتها. وأظهرت صور الحادث تمزق قطع كاملة من السيارة بعضها على الحاجز الخرساني للطريق، وبعضها على الطريق، حيث شوهد المحرك وقد انزلق على جزء منحدر من الشارع، بينما عثر على جثة الفنان على الرصيف. ويجري التحقيق في الحادث من قبل مكتب المدعي العام في ولاية المكسيك.

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