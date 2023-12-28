تراند اليوم : الخضيري يكشف عن المعدل المتوسط للنوم يومياً.. والتأثير الخطير لقلة عدد ساعاته على الصحة

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن المعدل المتوسط للنوم يومياً.

وقال الخضيري عبر حسابه على منصة إكس: المعدل المتوسط للنوم يومياً يجب أن لا يقل عن 7 ساعات ولا يزيد عن 9.

وأوضح أن أي نقص في ساعات النوم يسبب قلق وتوتر واجهاد لأعضاء الجسم الحيوية واضطراب المزاج واضطراب بعض وظائف الدماغ والكبد والجهاز العصبي وقد يكون من آثاره تهيج القولون العصبي واضطراب الضغط( المؤقت اللحظي) والسكر وقد يقود إلى هلاوس واتخاذ قرارات غلط وعصبية تؤدي للمشاكل النفسية والاجتماعية والسلوكية.

وتابع: المهم يكون مجموع ساعات النوم 8 ولو لم تكن متواصلة ولو لم تكن كلها بالليل.