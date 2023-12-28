شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. بلدية الخفجي تنفذ أعمال نظافة موسعة بشوارع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخفجي، ممثلة بإدارة النظافة والحركة، خلال الأسبوع الماضي، 4500 م3 من النفايات والأنقاض من مناطق متعددة في المحافظة، شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والواجهة البحرية.

جهود البلدية

وأوضح رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد الحميداني، أن الجهود التي قامت بها إدارة النظافة والحركة تضمنت: مسح الحوط والأراضي الفضاء ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، إلى جانب كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية بالمكانس الآلية واليدوية، مع التقاطات النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية، وتكثيف الاهتمام بالأماكن الحيوية والسياحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن جهود البلدية في النظافة نتج عنها التقاطات من داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط والأراضي الفضاء، واستهلاك 3000 كيس نفايات، وإزاله الأنقاض ومسح الحوط من 18 أرض فضاء، كما تم إزالة نفايات صلبه بمقدار 3300 متر مكعب، واستهلاك 200 لتر من المبيدات لغسيل حاويات النفايات ورش التضبيب الحراري.

وأضاف أن البلدية قامت أيضا بكنس آلي ويدوي وإزالة 1200 متر مكعب من الرمال، بالإضافة إلى رفع كمية النفايات المنزلية والتخلص منها بكمية 25250 طن.

التعاون للحفاظ على المشهد الحضري

ودعا رئيس بلدية الخفجي الجميع بالتعاون مع البلدية بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، وعدم إلقاء النفايات وغيرها على الطرقات ووضعها داخل حاويات النفايات المخصصة والمنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون محافظة الخفجي والمراكز التابعة لها نظيفة بأحيائها وشوارعها الرئيسية والداخلية مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة.