شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب كميات من الحشيش بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وهم مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.