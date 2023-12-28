حاضنات ومنافذ للجائلين

اطّلع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتوطين والمحتوى المحلي، المهندس أحمد القرعاوي، أمس، على مبادرات ومشاريع أمانة المنطقة الشرقية المتعلقة بمواقع حاضنات ومنافذ الباعة الجائلين.

وتأتي الجولة التفقدية في إطار توجهات الوزارة لدعم المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من ممارسة البيع في مواقع مجهزة ومكتملة الخدمات وبتكاليف ميسرة؛ لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

وشملت الجولة عددا من الحاضنات في شرق الدمام والواجهة البحرية، وفي وسط الدمام، حيث تعرّف على جهود الأمانة من خلال تنظيم مواقع الحاضنات ومشروع «بسطة»، الذي يعد كيانا تنمويا متخصصا في تأهيل وتمكين وتطوير أعمال الطموحين.