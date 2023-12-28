200 لتر مبيدات لمكافحة التلوث الحشري

وأوضحت الأمانة حرصها الشديد على مكافحة الآفات والحشرات والقوارض، وكثفت جهودها عبر تطبيق عمليات رش مركزة للمبيدات، استهلكت من خلالها كميات كبيرة تجاوزت الـ 200 لتر من الضباب الحراري بحسب ماهو معمول به في الجدول الزمني للأحياء داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.
وبينت أمانة منطقة القصيم أن هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين جودة البيئة، والحفاظ على صحة المواطنين والرقي بجودة الحياة في محافظة الشماسية.
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