200 لتر مبيدات لمكافحة التلوث الحشري

قامت أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية محافظة الشماسية من خلال الفرق الميدانية في مكافحة الحشرات ورشّ المبيدات برشّ أماكن تجمع مياه الأمطار والأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية من أجل القضاء على أماكن التلوث الحشري ومنع انتشارها.

وأوضحت الأمانة حرصها الشديد على مكافحة الآفات والحشرات والقوارض، وكثفت جهودها عبر تطبيق عمليات رش مركزة للمبيدات، استهلكت من خلالها كميات كبيرة تجاوزت الـ 200 لتر من الضباب الحراري بحسب ماهو معمول به في الجدول الزمني للأحياء داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

وبينت أمانة منطقة القصيم أن هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين جودة البيئة، والحفاظ على صحة المواطنين والرقي بجودة الحياة في محافظة الشماسية.