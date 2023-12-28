شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أدوية.. نصائح مهمة ووصفات طبيعية للتخلص من دوالي الساقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الدوالي مشكله الساقين التي حيرت الجميع فهي من الأمراض التي تختلف خطورتها من شخص لآخر وتصيب النساء بصورة أكبر بسبب التغيرات الهرمونية التي يتعرضن لها وكثرة الوقوف والمشي وارتداء الكعب العالي لكن يمكنك التخلص من الدوالي مع هذه النصائح التي سنقدمها في هذا المقال .



1-خسارة الوزن:

تُسهم خسارة الوزن الزائد في التخفيف من الضغط على أوردة الساقين، كما يسهم اتباع حمية غذائية قليلة الأملاح في تخفيف الانتفاخ الذي يتسبب به احتباس الماء.

2-ارتداء الجوارب الضاغطة:

يمكنكِ ارتداء الجوارب الضاغطة فهي من أفضل الحلول لعلاج الدوالي، وتسهم هذه الجوارب في توزيع الضغط على طول ساقيكِ وبالتالي تحسن الدورة الدموية.



3-الاستلقاء على الظهر مع رفع القدم:

يفيد النوم على الظهر مع رفع الرجل لأعلى من حين لآخر في تسهيل حركة الدم وتخفيف الضغط على الساقين، ما يشعركِ حتمًا بالراحة بعدها.



4- تدليك مكان الدوالي:

‏يساعد التدليك على تنشيط حركة الدورة الدموية في الساقين وعودتها إلى مساراتها الطبيعية، وينبغي بدء التدليك من الكاحلين صعودًا لأعلى وأن تكون الحركات دائرية وبخفة دون ضغط ويمكنكِ الاستعانة ببعض الزيوت والنباتات الطبيعية في تدليك الدوالي للحصول على أفضل النتائج ومنها ما يلي :



١-خل التفاح:

دلكي الدوالي بخل التفاح عدة مرات في اليوم، وأيضًا شرب كوب من المياه الدافئة المضاف إليها نصف ملعقة كبيرة من خل التفاح مرتين كل يوم حتى التخلص من الدوالي بشكل نهائي.



٢-زيت الزيتون:

‏استخدمي زيت الزيتون الفاتر في تدليك المناطق المصابة بالدوالي مرة كل يوم، حتى تختفي تماماً.



٣-‏الشوفان:

انقعي عودين من الشوفان لمدة 15 دقيقة في لتر من الماء المغلي، ثم ضعيها علي مياه الاستحمام، وانقعي قدميكِ بهذا المحلول لمدة 15 دقيقة أيضًا، وكرري هذه العملية أسبوعياً لتحصلي على نتيجة جيدة.



عند اتباعك النصائح والوصفات السابقة ستبهرين بأفضل النتائج وسوف من مشكلة الدوالي التي لطالما كانت مثل الكابوس في حياتك.