شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تنفّذ 679 فرصة تطوعية بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، خلال عام 2023م، بتنفيذ(679) فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها (5793) متطوعاً ومتطوعة بعدد (228.968.5) ساعة تطوعية.

وقال مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري أن العائد الاقتصادي لهذه الفرص بلغ (4.363.403.41) ريالاً، مشيرًا إلى أن الفرص تضمنت استقبال حجاج بيت الله في منفذ حالة عمار، والمشاركة في تنظيم البرامج الدعوية والعلمية، كذلك المشاركة في حملة تعظيم بيوت الله.

والجدير بالذكر أن هذه الفرص تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها الوزارة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية، تحقيقًا لرؤية “المملكة 2030”.