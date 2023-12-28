تراند اليوم : السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

- مدير وحدة - البنية المؤسسية والحوكمة

- مستشار - إدارة حوكة تقنية الاعمال

التخصصات المطلوبة:

إدارة المشاريع

- علوم الحاسب

- تقنية المعلومات

- أو مايعادلهم

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.

- أن تكون الشهادة صاردة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

- خبرة في نفس المجال.

- توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا .