تراند اليوم : السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- مدير وحدة - البنية المؤسسية والحوكمة
- مستشار - إدارة حوكة تقنية الاعمال
التخصصات المطلوبة:
إدارة المشاريع
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
- أن تكون الشهادة صاردة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- خبرة في نفس المجال.
- توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا .