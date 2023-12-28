شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 679 فرصة تطوعية بتبوك خلال عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، خلال عام 2023م، (679) فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها (5793) متطوعاً ومتطوعة بعدد (228.968.5) ساعة تطوعية.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري، أن العائد الاقتصادي لهذه الفرص بلغ (4.363.403.41) ريالاً، مشيرًا إلى أن الفرص تضمنت استقبال حجاج بيت الله في منفذ حالة عمار، والمشاركة في تنظيم البرامج الدعوية والعلمية، كذلك المشاركة في حملة تعظيم بيوت الله.

وتأتي هذه الفرص التطوعية في إطار الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها الوزارة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية، تحقيقًا لرؤية "المملكة 2030".