شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة الخبر، اليوم الخميس، من تحرير يد شخص علقت في فرامة، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوجود حادث داخل أحد المستشفيات.

وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن يد شخص علقت في فرامة، حيث قامت الفرق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير اليد، وذلك باستخدام الأدوات والمعدات الخاصة بذلك.

جهود مكثفة تكللت بالنجاح

وبعد جهود مضنية، تمكنت الفرقة من تحرير اليد بسلام، دون أن يتعرض الشخص المصاب لأية إصابات.

وأعربت أسرة المصاب عن شكرها وتقديرها لفرق الدفاع المدني على جهودها في تحرير يد ابنهم، مؤكدين أن هذه الجهود تمثل نموذجاً للوعي والمسؤولية المجتمعية.