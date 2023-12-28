السعودية | محافظ الأحساء.. الخطاب الملكي في مجلس الشورى يؤكد على النهضة الشاملة للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أهمية مضامين الخطاب الملكي السنوي، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- اليوم، خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأوضح سمو مُحافظ الأحساء أن الخطاب جاء تأكيداً على النهضة والتنمية الشاملة، التي تعيشها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في ظلِّ البرامج التنفيذية المرتبطة برؤية المملكة 2030؛ التي أسهمت في تحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات.

وبيّن أن مضامين الخطاب أشارت بجلاء إلى المكانة المتقدمة التي وصلت لها المملكة في ظل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، خاصة ما يرتبط بتنوّع المحفظة الاقتصادية، وتعظيم المحتوى غير النفطي، وتطور الاقتصاد الوطني؛ ليكون الأسرع نموًا على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، ومواصلة العمل في مسيرة التحول الاقتصادي، التي جاءت انعكاساً مباشراً للإصلاحات الاقتصادية التي قادها سمو ولي العهد لتقوية المركز المالي للمملكة، وبما يعزز تحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا الأمن والنماء والاستقرار.