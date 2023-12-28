السعودية | محافظ الخرج ينوّه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله – خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى, الذي تناول فيه مجمل السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

وقال: إن الخطاب جاء مترجمًا للمكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة في المجتمع الدولي، وصنع القرار العالمي وتجسيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من حرص وسعي دائم لتنمية هذا الوطن وأبنائه وفق رؤية واضحة تستهدف تنمية الإنسان، وتعزيز أمن واستقرار الوطن، وتحقيق النماء والازدهار.

وسأل سموه الله -عزّ وجلّ- أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.