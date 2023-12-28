السعودية | خطوات بسيطة.. “المرور” يوضّح طريقة استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر “أبشر”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة.. “المرور” يوضّح طريقة استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر “أبشر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
تتيح منصة “أبشر” إمكانية استبدال اللوحات، إلكترونيًّا دون زيارة مقار المرور عبر مجموعة خطوات.
وأوضح حساب المرور على “إكس”، أن المنصة تتيح للأفراد تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلبها بشعار مميز أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور.
وأضافت أن الخطوات تتمثل في: الدخول على المنصة، ثم اختيار خدمات تبويب المركبات، فيما تكون المرحلة التالية اختيار إدارة المركبة، ثم تحديد نوع المركبة، واختيار استبدال لوحات المركبة.