السعودية | خطوات بسيطة.. “المرور” يوضّح طريقة استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تتيح منصة “أبشر” إمكانية استبدال اللوحات، إلكترونيًّا دون زيارة مقار المرور عبر مجموعة خطوات.

وأوضح حساب المرور على “إكس”، أن المنصة تتيح للأفراد تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلبها بشعار مميز أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور.