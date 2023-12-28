السعودية | “التحالف الإسلامي” يوقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعّ أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ورئيس الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسي، مذكرة تفاهم, في إطار التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.

وأوضح اللواء المغيدي أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال القانون الدولي الإنساني والتعاون البحثي والأكاديمي بين الطرفين، لتعزيز التبادل وتطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك, مضيفاً أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تلعب دوراً مهماً في قضايا النزاعات المسلحة الدولية والمتعلقة بالحروب والدول التي عانت وتعاني من الإرهاب وتبعاته.

وأكد أمين عام التحالف الإسلامي على وجوب حوكمة الأعمال القانونية في النزاعات والحروب وذلك وفق الأُطر القانونية الإنسانية حمايةً للشعوب و المجتمعات من الانتهاكات اللاأخلاقية.

يذكر أن هذه الشراكة تأتي في إطار كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الدور الدولي الإنساني للقضايا ذات العلاقة.