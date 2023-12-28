انت الان تتابع نمر على جدار.. شاهد لماذا خرجت قرية هندية بالكامل لرؤية هذا الحيوان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

كشف فيديو غريب عن لحظة مذهلة، رقد فيها نمر ضخم بسلام على جدار في قرية هندية نائية، فيما احتشد سكان القرية حوله لمشاهدة هذا النمر الهادئ.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الغريبة صباح الثلاثاء الماضي، في قرية أثكونا بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ويظهر فيديو بثته وسائل إعلام هندية، الحيوان الضخم وقد جلس هادئًا على جدار من الطوب في القرية، بينما تجمع حشد كبير من السكان.

ويُعتقد أن النمر هرب من غابة محمية النمور في منطقة بيليبهيت، ودخل إلى منزل شخص ما مساء الاثنين الماضي.

وتضيف الصحيفة، أن النمر كان مصابًا بجروح وكسور في ساقيه الخلفيتين، وقد وقف على جدار مزرعة يبحث عن ملجأ، قبل أن يستلقي في هدوء على الجدار، ويتشبث بساقيه بجانبي الجدار.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، تسبب وجود النمر بحالة من الذعر في القرية، وتجمع السكان كالمعتاد لمطاردة الحيوان، لكنهم فوجئوا بالحدث غير العادي، حين بدا الحيوان هادئًا ومستسلمًا وغير عابئ بمنع من تجمعوا حوله يلتقطون الصور والفيديوهات على هواتفهم.

ومن المعتقد أن عمر النمر يبلغ عامين تقريبًا، وموطنها هو محمية بيليبهيت للنمور، الذي يضم 127 حيوانًا، بالإضافة إلى الغزلان والخنازير والفهود والثيران، و326 نوعًا من الطيور.

وحسب الصحيفة، وصل فريق من موظفي إدارة الغابات إلى مكان الحادث يوم الثلاثاء وقاموا بتطويق المنطقة بشبكة.