وزارة الدفاع تطرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من المدن

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع ممثلةً في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من حفر الباطن، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وشرورة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع https://jobs.mod.gov.sa بدءًا من تاريخ 18 جمادى الآخرة 1445هـ ولمدة خمسة أيام.

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