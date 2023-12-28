إصدار طابع بريدي احتفاءً بافتتاح الطريق البري بين السعودية وعمان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 11:20 صباحاً

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع البريد العماني طابعًا بريديًّا مشتركًا؛ بمناسبة افتتاح الطريق البري الجديد بين المملكة وسلطنة عمان، ويُعَد الطريق البري والمنفذ الحدودي الأول والوحيد الذي يربط بين البلدين بشكل مباشر، كحلقة وصل برية تعزز وترفع معدل التبادل التجاري، وتنشط حركة النقل البري، وتسهل وصول ضيوف الرحمن والسياح. ويسلط الطابعُ الضوءَ على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين؛ حيث يحتوي على صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتتوسطهما صورة نخلة؛ للدلالة على الشراكة المزدهرة بين البلدين، كما تشير الشاشة الرقمية ذات النقاط الحمراء إلى العاصمتين الرياض ومسقط؛ مما يربط الطابع بالرؤى المستقبلية لكلا البلدين، والمتمثلة في رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040. يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" تُوَاكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية، والثقافية، والفنية، والرياضية، وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية؛ حيث تَصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا هامًّا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي؛ مما يجعلها خيارًا مثاليًّا لهواة جمع الطوابع والمؤرخين المهتمين من كافة أنحاء العالم.

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