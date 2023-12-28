انت الان تتابع 32 "روسياً" ينافسون "بوتين" في الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 11:25 صباحاً

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم (الخميس)، أن عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات لرئاسة روسيا الاتحادية المقررة في مارس المقبل، بلغ 33 شخصاً، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا: "إنه حتى الخميس، ينوي 9 مرشحين حزبيين، و24 مرشحاً مستقلاً المشاركة"، وفقاً لـ"تاس". وأوضحت أن 8 مرشحين حزبيين، و6 مرشحين مستقلين، قدموا وثائقهم إلى لجنة الانتخابات المركزية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق حملته الانتخابية الأسبوع الماضي، وتعهد في أول خطاب له بجعل روسيا "قوة سيادية ومكتفية ذاتياً" في مواجهة الغرب.

كانت هذه تفاصيل خبر 32 "روسياً" ينافسون "بوتين" في الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.