انت الان تتابع بعد الضربات الأمريكية.. "السوداني": العراق سينهي وجود "التحالف الدولي" على أراضيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 11:29 صباحاً

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس): "إن حكومة بلاده ماضية في اتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في البلاد، الذي تقوده الولايات المتحدة"، وذلك عقب تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مقارّ أمنية عراقية. وشدد "السوداني" خلال استقباله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على ضرورة أن يكون وجود التحالف ضمن إطار الدعم والمشورة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع". وجدد رفض العراق الاعتداءات العدائية على القواعد العراقية، التي تؤثر على استقرار البلد. وذكر "السوداني" أن الحكومة قادرة على حفظ وحماية البعثات الدبلوماسية، في إشارة إلى هجمات تعرضت لها السفارة الأمريكية في بغداد من فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، على خلفية حرب "إسرائيل" على قطاع غزة.

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