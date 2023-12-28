أمير الرياض ينوّه بدور المحكمة العامة وما تشهده من تطور في تقديم الخدمات للمواطنين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 11:35 صباحاً

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتورعبدالعزيز المزيد. واستمع إلى شرح عن أعمال المحكمة بالمنطقة والجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة. ونوّه سموه بدور المحكمة وما تشهده من تطور يسهم في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم.

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