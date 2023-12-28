انت الان تتابع "السلاح لم يكن مناسبًا".. إسرائيل تعترف بقتل 70 مدنياً فلسطينياً بالخطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 11:37 صباحاً

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن مسؤولاً أمنياً إسرائيليًا أقر، اليوم (الخميس)، أن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء الأحد الماضي وأودت بحياة 70 فلسطينياً استُخدم فيها "سلاح غير مناسب". وقال المسؤول: "إن الهجوم الذي قُتل فيه العشرات من المدنيين غير المتورطين، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة لهدف الهجوم، وألحق أضراراً بالمدنيين.. كجزء من التحقيق، تبين أن نوع الأسلحة لا يتناسب مع طبيعة الهجوم، ما أدى إلى حدوث أضرار جانبية واسعة النطاق، وهو أمر كان من الممكن تجنبه إذا تم تكييف الأسلحة مع الهجوم". وذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادث. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد أعلن أن "الهجوم جاء في إطار عمليات الجيش في قطاع غزة لضرب أهداف تابعة لحركة حماس".

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