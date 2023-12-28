تراند اليوم : شاهد.. بداية بيع "الفقع الزبيدي" في سوق حائل.. والكشف عن سعره

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو عرضته قناة العربية بداية بيع "الفقع الزبيدي" في سوق حائل.

وقال أحد البائعين في السوق، إن الفقع المتواجد حالياً هو الزبيدي، ويبلغ سعر ما بين 450 إلى 500 ريال.

وأضاف أن أسواق بيع الفقع بدأت تفتح أبوابها، ولكن ستعرض الكميات بغزارة أمام الراغبين في الشراء بعد 20 يومًا.

وأشار البائع الذي يعمل في تجارة الفقع منذ 40 عامًا، إلى أن العام الماضي كان الأفضل من حيث كميات الفقع، وكذلك عام 1435 هـ وعام 1440 هـ.

واختتم أن أهالي حائل يستهلكون كميات كبيرة من الفقع، بينما يتم بيع الفائض في أسواق الرياض والقصيم حسب العرض والطلب.