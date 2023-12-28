تراند اليوم : ساحة خيل وملاعب.. شاهد: فيديو لمخيم عبدالله الراجحي في البر

وأظهر الفيديو المتداول، تجهيز خيمة في البر بالمقاعد والركنيات، وفرش الأرضية بالسجاد، والإنارة، ودورات المياه.

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات من مخيم عبدالله الراجحي في البر.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية