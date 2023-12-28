تراند اليوم : ساحة خيل وملاعب.. شاهد: فيديو لمخيم عبدالله الراجحي في البر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات من مخيم عبدالله الراجحي في البر.
وأظهر الفيديو المتداول، تجهيز خيمة في البر بالمقاعد والركنيات، وفرش الأرضية بالسجاد، والإنارة، ودورات المياه.
وأبان الفيديو، وجود ملاعب بادل وشطرنج وساحة خيل.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات من مخيم عبدالله الراجحي في البر.
وأظهر الفيديو المتداول، تجهيز خيمة في البر بالمقاعد والركنيات، وفرش الأرضية بالسجاد، والإنارة، ودورات المياه.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية