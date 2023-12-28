شكرا لقرائتكم خبر عن احذرها.. اعرف مخالفات الاحتطاب وغرامتها التي تصل للآلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يخفى أن مخالفات الاحتطاب تؤثر بشكل سلبي على المساحة الخضراء، وتضر بالبيئة والتنوع الأحيائي.

ومجددا يحذَّر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من ارتكاب مخالفات الاحتطاب في مواقع الغطاء النباتي.

غرامة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي

ولفت إلى أن مخالفات الاحتطاب، حسب اللائحة التنفيذية للاحتطاب؛ تشمل ارتكاب أعمال نقل، أو بيع، أو تخزين الحطب، أو الفحم المحلي، بجانب جمع الحطب المحلي.

أشار أيضا إلى أن غرامة هذه المخالفات، التي حددتها اللائحة، تبدأ من 5 آلاف ريال لكل متر مكعب من الحطب أو الفحم المحلي إذا كانت المخالفة لأول مرة.

وبين أن الغرامة تُضاعف إلى 10 آلاف ريال في المرة الثانية، لتصل في حال التكرار لمرة ثالثة إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

مخالفات الاحتطاب في السعودية

ويعمل المركز على مراقبة مواقع الغطاء النباتي وضبط المخالفين في 13 منطقة على مستوى المملكة.

ويأتي هذا من خلال فرق الحماية وبالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، للحد من المخالفات والحفاظ على المساحات الخضراء.

ويسعى المركز إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.

هذا فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.