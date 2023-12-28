شكرا لقرائتكم خبر عن 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع.. اعرف كيفية التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية في وزارة الدفاع، عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.

وشملت تلك التخصصات، الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، بإدارات المدن العسكرية والتشغيل والصيانة.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية

ومن ناحية المناطق فهي تشمل حفر الباطن، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وشرورة.

ودعت الوزارة، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع بدءًا من تاريخ 18 جمادى الآخرة 1445هـ ولمدة خمسة أيام.

يذكر أنه قبل نحو أسبوع، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، بمقر الحكومة البريطانية في لندن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

لقاء وزير الدفاع بـ ريشي سوناك

وجاء ذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء لدولته تحيات قيادة المملكة -أيدها الله-، فيما حمل دولته تحياته لقيادة المملكة.

وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية.