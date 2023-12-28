السعودية | جامعة الملك سعود تنظم ندوة البحث العلمي في العمارة والتخطيط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة بكلية العمارة والتخطيط، ندوة البحث العلمي في العمارة والتخطيط بعنوان: “بحوث نوعية في ظل الرؤية الوطنية 2030″، وذلك يومي 4 – 5 رجب 1445هـ الموافق 15 – 16 يناير لعام 2024م.

وستقدم الندوة بحوث علمية مُحكمة في عدة محاور منها الهوية العمرانية للمدن، ومدى ملاءمة البيئة العمرانية للإنسان، والاستدامة في الأحياء السكنية، والتخطيط والتنمية المستدامة، واستدامة العمران.

واستقبلت الندوة أكثر من 50 ورقة بحثية من داخل المملكة وخارجها خلال فترة وجيزة حيث أحيلت هذه الأوراق إلى اللجنة العلمية وتم العمل على تجهيز فرق العمل لتحكيمها سواء بتوزيعها على أعضاء لجنة التحكيم أو اختيار محكمين من خارج اللجنة.

وانسجمت إجراءات التحكيم التي اعتمدت عليها لجان التحكيم مع إجراءات وتنظيمات النشر العلمي المتبعة دولياً، وفق أعلى معايير المهنية في التحكيم حيث تم استخدام منهج مراجعة النظراء مزدوجة التعمية Double-blind peer review والقائم على مجهولية الطرفين وهما المؤلف والمحكم .