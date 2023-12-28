السعودية | وزارة الدفاع تعلن عن 126 وظيفة شاغرة في عدد من المدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من حفر الباطن، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وشرورة.

ودعت الوزارة، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع https://jobs.mod.gov.sa بدءًا من تاريخ 18 جمادى الآخرة 1445هـ ولمدة خمسة أيام.