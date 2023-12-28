السعودية | بشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق منافسات كأس العلا للصقور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

انطلقت، صباح اليوم ، منافسات كأس العلا للصقور 2023؛ الذي يقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، حتى 5 يناير المقبل في قرية المغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا، وخصصت له جوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، وتصل إلى 60 مليون ريال.

وثمّن المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، الشراكة بين النادي والهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ التي تأتي في إطار تعزيز موروث الصقّارة، والاحتفاء بالثقافة والهواية الأصيلة وتقديمها للعالم من أرض المملكة، وكذلك رفع الوعي البيئي، وحماية الحياة الفطرية، إضافة إلى دعم الصقارين المحليين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها.

وأوضح الطويل أن جوائز الكأس هي الأعلى قيمةً للصقارين على مستوى العالم؛ حيث يبلغ إجمالي الجوائز 60 مليون ريال، مشيراً إلى أن الكأس يتضمن أربعة مسارات؛ ثلاثة منها لسباق الملواح والمسار الرابع لمزاين الصقور، مفيداً أن المسار الأول للمحليين، ويتنافسون في 24 شوطاً على جوائز بقيمة (10.440 مليون ريال)، ويشمل المسار الثاني المتأهلين من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المحليين والدوليين، ويتنافسون في 48 شوطاً، وتبلغ قيمة الجوائز لهذا المسار (28.6 مليون ريال)، أما المسار الثالث فيتنافس فيه نخبة الصقور؛ محليين ودوليين، في 6 أشواط، وتبلغ قيمة الجوائز لهذا المسار (10.5 مليون ريال)، أما المسار الرابع والأخير فقد خُصص للمزاين للمحليين، للتنافس في 6 أشواط على مبلغ (10.2 مليون ريال).

وعدَّد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي 6 أنواع من الصقور ستكون مشاركة في كأس العلا؛ للفرخ والقرناس (حر، شاهين، جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع)، موضحاً أن باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المسار الأول أغلق مساء أمس (27 ديسمبر)؛ حيث كانت الفرصة متاحة للتقديم على مدى ثلاثة أيام.

وأكد الطويل أن كأس العلا للصقور يمثِّل امتداداً لنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي اُختتمت فعالياته مؤخراً، وتنافس فيها نخبة من أبرز الصقّارين المحليين والدوليين على جوائز مسابقتي الملواح والمزاين، محققاً إنجازاً دولياً بدخوله موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للمرة الثالثة في تاريخه؛ كأكبر مسابقة للصقور في العالم من حيث الصقور المشاركة؛ التي بلغت 2654 صقراً من ثماني دول.

يذكر أن فعاليات مسابقة الملواح بكأس العلا تنطلق يومياً الساعة التاسعة صباحاً، أما منافسات المزاين فتقام في الفترة من 2 حتى 4 يناير المقبل؛ عند الساعة الثامنة مساءً.