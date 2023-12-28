انت الان تتابع خطأ من الطيار.. طائرة ركاب تهبط بالخطأ فوق نهر متجمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 12:42 مساءً

قال ممثلو الادعاء في حوادث النقل في روسيا: إن طائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية على متنها 30 راكبًا هبطت فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس؛ بسبب خطأ من الطيار. وقال ممثلو الادعاء: إن الطائرة التابعة لشركة بولار إيرلاينز هبطت بسلام على نهر كوليما بالقرب من زيريانكا في منطقة ياكوتيا. ووفق "رويترز" ذكر متحدث باسم مدعي النقل في شرق سيبيريا في بيان "وفقًا للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو خطأ من جانب الطاقم في قيادة الطائرة"، ونشر ممثلو الادعاء صورًا للطائرة وهي على نهر متجمد، ونشرت صحيفة إزفستيا صور الركاب وهم ينزلون من الطائرة. وقالت شركة بولار إيرلاينز في بيان قصير: "هبطت الطائرة أنتونوف-24 خارج مدرج مطار زيريانكا".

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