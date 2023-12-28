إمارة مكة تنبه: إغلاق مؤقت لطريق الهدا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 12:47 مساءً

أصدرت إمارة مكة المكرمة تنبيهًا مفاده إغلاق مؤقت لطريق الهدا. وأوضحت الإمارة أن الإغلاق يأتي بشكل احترازي وسيكون في الاتجاهين. وكان "أمن الطرق" قد أعلن أمس الأربعاء إعادة فتح طريق الهدا بالطائف في كلا الاتجاهين، بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة، ووضوح الرؤية، وذلك قبل أن يتم إعلان إغلاقه في وقت سابق اليوم.

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