انت الان تتابع وزارة التعليم تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 12:49 مساءً

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات. وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل. وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تميّز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

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