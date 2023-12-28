تراند اليوم : كيف يمكن الادخار من الراتب وهو لا يكفي المتطلبات الشهرية للبعض؟ .. شاهد: مستشارة مالية تجيب

صحيفة الخليج 365 : كشفت المستشارة المالية والاقتصادية سارة المعيذر عن كيفية الادخار من الراتب وهو بالأساس لا يكفي المتطلبات الشهرية للبعض.

وقالت المعيذر خلال لقائها في برنامج سيدتي: المحور الأساسي هو أن الشخص يجب أن يوازن بين متطلباته وبين الاحتياجات الأساسية ويقيسها على مستوى دخله.

وتابعت: شخص دخله منخفض نسبيا أكيد سيتجه إلى الوفاء بالاحتياجات الأساسية التي لديه ويذهب للمتاجر التي تناسب مستوى دخله ، الشخص الذي دخله مرتفع نوعا ما يستطيع أن يفي باحتياجاته من المتاجر المخصصة لذلك، فالوعي والرشد الاقتصادي هو الذي يحدد طبيعة صرف الشخص وتوجيه الراتب للادخار.