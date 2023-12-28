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تراند اليوم : كيف يمكن الادخار من الراتب وهو لا يكفي المتطلبات الشهرية للبعض؟ .. شاهد: مستشارة مالية تجيب

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صحيفة الخليج 365 : كشفت المستشارة المالية والاقتصادية سارة المعيذر عن كيفية الادخار من الراتب وهو بالأساس لا يكفي المتطلبات الشهرية للبعض.

وقالت المعيذر خلال لقائها في برنامج سيدتي: المحور الأساسي هو أن الشخص يجب أن يوازن بين متطلباته وبين الاحتياجات الأساسية ويقيسها على مستوى دخله.

وتابعت: شخص دخله منخفض نسبيا أكيد سيتجه إلى الوفاء بالاحتياجات الأساسية التي لديه ويذهب للمتاجر التي تناسب مستوى دخله ، الشخص الذي دخله مرتفع نوعا ما يستطيع أن يفي باحتياجاته من المتاجر المخصصة لذلك، فالوعي والرشد الاقتصادي هو الذي يحدد طبيعة صرف الشخص وتوجيه الراتب للادخار.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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