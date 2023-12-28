شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تفتح التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس، عبر منصة "إكس" فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدءًا من يوم الأحد القادم وحتى 6 رجب المقبل.

مراعاة تكافوء الفرص

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.​​