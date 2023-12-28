شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنقل كل مهام التشغيل والصيانة إلى شركة تطوير للمباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان قراراً بنقل مهمة تشغيل وصيانة المباني التعليمية والإدارية كافة، إضافة إلى مهمة التجهيزات المدرسية والأثاث كافة، من إدارات التعليم إلى شركة تطوير للمباني.

مهام شركة التطوير

ويشمل القرار أن تتولى شركة تطوير للمباني توريد التجهيزات المدرسية وقطع الغيار للمدارس مباشرة دون تخزينها في مستودعات إدارات التعليم، ويتم التوزيع وفق الاحتياج والمخصصات المعتمدة.

كما تتولى الشركة التنسيق المباشر مع وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة وإدارات التعليم لنقل البيانات والمعلومات والوثائق إليها.

ويفوض وكيل الوزارة للموارد البشرية بالموافقة على إعارة الموظفين من المهندسين الذين تختارهم الشركة من إدارات التعليم وإصدار قرارات إعارتهم إليها، على أن تتولى الشركة دفع رواتبهم وجميع مستحقاتهم المالية حتى تتم معالجة وضعهم الوظيفي وفق الأنظمة واللوائح.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التعليم إلى تطوير كفاءة التشغيل والصيانة للمباني التعليمية والإدارية، وتحسين جودة التجهيزات المدرسية والأثاث، ورفع مستوى الأداء العام للمنظومة التعليمية.