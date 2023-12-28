شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل : استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد “عقيل العقيل أن الجزء الأول من الشتاء دائمًا يكون فيه التقلبات في درجات الحرارة سريعة.

وقال العقيل في تصريحات لـ برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:”استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع، وننوه إلى تقلبات الجزء الأول من الشتاء.

وأوضح أن هذا العام سيكون دافئ عن العام الماضي على معظم مناطق المملكة.

ونصح العقيل جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات المركز الوطني للأرصاد وتوجيهات الدفاع المدني حفاظا على السلامة.