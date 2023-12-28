شكرا لمتابعة خبر عن عدسة صدى ترصد تلفيات وانجرافات بطريق أم حطب ومرتادوه يطالبون بحلول دائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعد عدة شكاوى، انتقلت “صدى” ووثقت بعدستها صباح أمس الأربعاء تلفيات وانجرافات بالأسفلت وفي عدة أماكن، وذلك بطريق “أم حطب” الرابط بين محافظتي الليث وأضم مروراً بالعديد من المراكز والقرى، والذي يعد طريقاً حيوياً ويشهد كثافة مرورية وبشكل يومي تزداد كثافتها خلال الإجازات.

وفي التفاصيل، تلقت “صدى” اتصالات عدة من سالكي طريق “أم حطب” حيث يعانون من انجرافات في العديد من طبقات الأسفلت في عدة مواقع، وبالانتقال لتلك المواقع تبين انجرافات كبيرة بعدة مواقع كوادي “عيار” والذي ومن فترة ليست بالقصيرة قد جرفت السيول أجزاء منه واختفت معالم أخرى، ولا زال على حاله، بالإضافة إلى وادي “صلاق” والذي ليس بأحسن حال من سابق، والذي يمثل خطراً كبيراً على سالكيه.

ومن المؤسف أنك تتفاجأ بحلول بدائية على تلك الانجرافات، تتمثل في الردم فقط ومن مدة طويلة وهي على هذا الحال، وطالب الأهالي وزارة النقل والشركة المنفذة بحلول عاجلة ودائمة، حتى لا يتكرر انجراف تلك الطرق في مواسم الأمطار القادمة، وحفاظاً على أرواح سالكي ذلك الطريق.