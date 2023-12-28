انت الان تتابع بـ"صفر الطنايا".. "الشريع" ينتزع شوطَ بيرق الموحد للون الصفر في مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 1:54 مساءً

تُوّج المشارك عبدالله فهد الشريع، مالك منقية "صفر الطنايا"، بالمركز الأول في شوط بيرق الموحد للون الصفر، في النسخة الثامنة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام تحت شعار "عزّ لأهلها". وأعلنت لجنةُ التحكيم النهائي، اليوم، نتائجَ الفائزين بالشوط بعد التحكيم عن طريق الخوارزميات؛ إذْ جاء في المركز الثاني المشارك أحمد عبدالله الشريع، ونال المركزَ الثالث سلطان محمد السبيعي، وحقّق المركزَ الرابع فايز الحارثي. واستعرضت اليوم "320" فردية في تلك الفئات أمام لجنة التحكيم النهائي، بطريقة الخوارزميات زجّ بها 4 مشاركين. ودخلت عبر بوابة ريمات، اليوم، المنقياتُ المشاركة في شوط سيف الملك للون الوضح، بالإضافة إلى الفرديات المشاركة في شوط المنظمة الدولية، على أن تستعرض أمام لجنة التحكيم النهائي بعد غد السبت، فيما تستعرض غدًا المنقيات المشاركة في شوط شلفا ولي العهد للون الوضح. وتتضمّن فعاليات المهرجان مسابقات في أكثر من "320" شوطًا تنافسيًّا "مزاين وهجن وهجيج وطبع" بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.

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