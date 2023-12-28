انت الان تتابع إذا كنت من زوار "لحظات العلا".. فهي فرصتك لمتابعة منافسات كأس الصقور مجانًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت "لحظات العلا" جميعَ الزوار والجماهير من محبّي وهواة الصقور، إلى حضور ومشاهدة جميع فعاليات كأس العُلا للصقور، الذي انطلق اليوم بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالتعاون مع نادي الصقور السعودي، والاستمتاع بالأنشطة المصاحبة للبطولة بشكل مجاني، في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة.

ويمكن حجز التذاكر المجانية لجميع الزوار؛ وذلك لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق، التي تنقسم بين: سباق سرعة طيران الصقور الذي انطلق اليوم ويستمرّ إلى 5 يناير 2024 من الساعة 8 صباحًا إلى 5 عصرًا، وسباق مزاين الصقور الذي ينطلق في تاريخ 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً، وتشمل ضيافة عربية تقليدية مع المشروبات والمأكولات الخفيفة، عبر الموقع الإلكتروني ؛ حيث تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا الذي يمتدّ على مدار العام.

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