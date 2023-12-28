فتح القبول للعمل في "الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية وقوات الأمن والحماية"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية: الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية، على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.

وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) خلال الفترة من يوم السبت 17/ 6/ 1445هـ حتى يوم الخميس 22/ 6/ 1445هـ.

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