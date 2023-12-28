للكادر النسائي.. فتح باب التسجيل للعمل بالهيئة العليا للأمن الصناعي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارةُ العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتحَ باب القبول والتسجيل للعمل بالهيئة العليا للأمن الصناعي، على رتب "عريف - جندي أول - جندي" للكادر النسائي، خلال الفترة من يوم السبت "17/ 6/ 1445هـ" حتى يوم الخميس "22/ 6/ 1445هـ".

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