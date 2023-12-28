تراند اليوم : الطب الشرعي "العراقي" يحسم الجدل بشأن سبب وفاة المواطنين السعودي والكويتي بمنطقة صحراوية في العراق - فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور صالح المطيري، عم المواطن الكويتي فيصل المطيري، نتيجة تقرير الطب الشرعي، الخاص بفحص جثماني ابن شقيقه وصديقه السعودي أنور الظفيري المقتولين أثناء قيامهما برحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق.

الطب الشرعي

وقال صالح المطيري خلال تصريحات صحفية: " حسب الصور التي اطلعت عليها ووصلتني من وسائل إعلام عراقية تنفي تماما ما يقال بشأن مقتل فيصل المطيري وأنور الظفيري جراء تفجير عبوة ناسفة".

​​وأضاف: "تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق الجثث بهذا الشكل الشنيع". وتابع: " كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر".

الرواية الرسمية

وأردف: " الرواية الرسمية العراقية التي أعلنت على لسان الخارجية العراقية بشأن تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة غير صحيح".

وأضاف: "حسب حديث كثير من خبراء المتفجرات ومنهم عراقيين، يدحضون رواية التفحير، وأيضا نظرتي للجثامين تظهر أن الحادث لم يكن تفجير وإنما استهداف مباشر". لافتا إلى أن طيرهما "صقر" كان حيا.